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Коммерческая недвижимость в Landkreis Eichstaett, Германия

12 объектов найдено
Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 40 м²
Доход с аренды в год: 15 600 €Доход в месяц: 1 300 €Рентабельность: 4.44%Аренда евро/кв.м: 3…
€351,000
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 4 493 м²
Доход с аренды в год: 579 261 €Доход в месяц: 48 272 €Земельный участок: 715 кв. мГод постро…
€34,50 млн
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 713 м²
Доход с аренды в год: 247 606 €Доход в месяц: 20 634 €Земельный участок: 190 кв. мГод постро…
€15,50 млн
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 26 492 м²
Доход с аренды в год: 5 813 913 €Доход в месяц: 484 493 €Земельный участок: 30391 кв. мГод п…
€161,00 млн
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 6 500 м²
Доход с аренды в год: 160 000 €Доход в месяц: 13 333 €Земельный участок: 8116 кв. мГод постр…
€16,00 млн
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 7 737 м²
Земельный участок: 1996.4 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 585 €
€20,00 млн
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 33 м²
Доход с аренды в год: 12 000 €Доход в месяц: 1 000 €Год постройки: 2015Рентабельность: 3.582…
€335,000
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 37 м²
Доход с аренды в год: 12 600 €Доход в месяц: 1 050 €Год постройки: 2015Рентабельность: 3.126…
€403,000
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 1 532 м²
Доход с аренды в год: 142 800 €Доход в месяц: 11 900 €Земельный участок: 4306 кв. мРентабель…
€3,15 млн
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 1 049 м²
Доход с аренды в год: 265 000 €Доход в месяц: 22 083 €Земельный участок: 440 кв. мГод постро…
€23,50 млн
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 1 090 м²
Доход с аренды в год: 113 805 €Доход в месяц: 9 484 €Земельный участок: 5242 кв. мГод постро…
€1,31 млн
в месяц
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 26 м²
Год постройки: 2012Рентабельность: 2.9%Стоимость евро/кв.м: 15 254 €
€389,900
в месяц
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