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Жильё в Landkreis Eichstatt, Германия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Kipfenberg, Германия
Дом 4 комнаты
Kipfenberg, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Описание недвижимости:                            …
$927,534
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Параметры недвижимости в Landkreis Eichstatt, Германия

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