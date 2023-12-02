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Коммерческая недвижимость в Куксхафен, Германия

1 объект найдено
Магазин под аренду в Cuxhaven, Германия
Магазин под аренду
Cuxhaven, Германия
Supermarket in the district of Cuxhaven, Germany.The object is located in a small resort tow…
€2,40 млн
в месяц
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