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Квартиры в Бёблингене, Германия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Malmsheim, Германия
Квартира 2 спальни
Malmsheim, Германия
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
$371,812
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Параметры недвижимости в Бёблингене, Германия

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