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Жильё в Бёблинген, Германия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом в Weil der Stadt, Германия
Квартира 2 комнаты с балконом
Weil der Stadt, Германия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
€320,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты в Steinenbronn, Германия
Квартира 2 комнаты
Steinenbronn, Германия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
€350,500
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Бёблинген, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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