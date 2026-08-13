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Квартиры с садом в Баде-Тёльце-Вольфратсхаузене, Германия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kochel am See, Германия
Квартира 2 комнаты
Kochel am See, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Продается уютная евро-двушка с современным евро ремонтом. Планировка включает изолированную …
$509,560
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Параметры недвижимости в Баде-Тёльце-Вольфратсхаузене, Германия

с террасой
Недорогая
Элитная
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