  2. Германия
  3. Kreis Wesel
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Kreis Wesel, Германия

2 объекта найдено
Дом 10 комнат в Мёрс, Германия
Дом 10 комнат
Мёрс, Германия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 6 482 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный загородный дом с домиком у бассейна, природным купальным прудом и участком боле…
$1,45 млн
Частный продавец
Языки общения
Deutsch
Дом в Ксантен, Германия
Дом
Ксантен, Германия
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Комфортная вилла с 4-мя спальнями, большой гостиной и кухней ждет своих новых хозяев! …
$1,30 млн
Параметры недвижимости в Kreis Wesel, Германия

