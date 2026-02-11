Показать объекты на карте Показать объекты списком
Доходные дома в Kreis Recklinghausen, Германия

3
3 объекта найдено
Доходный дом 3 578 м² в Datteln, Германия
Доходный дом 3 578 м²
Datteln, Германия
Площадь 3 578 м²
Количество этажей 4
Высоко рентабельный объект с хорошей ближайшей перспективой! 1) жилой дом с 10 квартирами…
$2,32 млн
Доходный дом 1 623 м² в Реклингхаузен, Германия
Доходный дом 1 623 м²
Реклингхаузен, Германия
Площадь 1 623 м²
Количество этажей 5
Доходный дом в Германии, в Recklinghausen Продается доходный дом, в самом центре города Рек…
$2,34 млн
Доходный дом 587 м² в Sickingmuhle, Германия
Доходный дом 587 м²
Sickingmuhle, Германия
Площадь 587 м²
Количество этажей 3
Доходный дом в Германии в 45772 Marl Продается доходный дом в городе Марль. Площадь дома 5…
$902,918
