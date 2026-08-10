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Отели в Kreis Mettmann, Германия

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2 объекта найдено
Отель в Obschwarzbach, Германия
Отель
Obschwarzbach, Германия
Число комнат 425
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
$115,25 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Отель в Obschwarzbach, Германия
Отель
Obschwarzbach, Германия
Количество спален 425
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
$116,19 млн
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