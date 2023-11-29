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Коммерческая недвижимость в Kreis Mettmann, Германия

2 объекта найдено
Отель 425 комнат в Меттман, Германия
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
Комнаты 425
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
€100,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Магазин в Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
Площадь 800 м²
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
€3,50 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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