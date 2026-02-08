Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Kreis Herford
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Kreis Herford, Германия

Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом 1 500 м² в Бюнде, Германия
Доходный дом 1 500 м²
Бюнде, Германия
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Привет.продать Бюро, промышленные залы, 6 шт. (500,200,300,175,175,140 м2).участок 1700 м2.О…
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch, Polski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти