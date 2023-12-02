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Коммерческая недвижимость в Jerichower Land, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Brettin, Германия
Коммерческая
Brettin, Германия
Площадь 900 м²
Доход с аренды в год: 108 000 €Доход в месяц: 9 000 €Земельный участок: 3200 кв. мРентабельн…
€2,30 млн
в месяц
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