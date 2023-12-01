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Коммерческая недвижимость в Ilm-Kreis, Германия

3 объекта найдено
Коммерческая в Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
Площадь 12 858 м²
Доход с аренды в год: 308 537 €Доход в месяц: 25 711 €Земельный участок: 60000 кв. мРентабел…
€5,50 млн
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Коммерческая в Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
Площадь 13 526 м²
Доход с аренды в год: 1 178 637 €Доход в месяц: 98 220 €Год постройки: 1996Рентабельность: 6…
€18,00 млн
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Коммерческая в Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
Площадь 1 058 м²
Доход с аренды в год: 118 428 €Доход в месяц: 9 869 €Земельный участок: 4229 кв. мГод постро…
€2,17 млн
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