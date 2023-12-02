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Коммерческая недвижимость в Хоэнлоэ, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Pfedelbach, Германия
Коммерческая
Pfedelbach, Германия
Площадь 3 430 м²
Год постройки: 1940Стоимость евро/кв.м: 3 499 €
€12,00 млн
в месяц
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