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Виллы в Hochtaunuskreis, Германия

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1 объект найдено
Вилла в Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Вилла
Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Количество спален 7
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
$2,11 млн
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Параметры недвижимости в Hochtaunuskreis, Германия

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