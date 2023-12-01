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Коммерческая недвижимость в Hochtaunuskreis, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Obernhain, Германия
Коммерческая
Obernhain, Германия
Площадь 1 600 м²
К покупке предлагается большой участок (около 1600 м2) под застройку дома в пригороде Франкф…
€850,000
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