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Жильё в Герцогство Лауэнбург, Германия

1 объект найдено
Кондо 3 комнаты в Escheburg, Германия
Кондо 3 комнаты
Escheburg, Германия
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный к…
€515,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Герцогство Лауэнбург, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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