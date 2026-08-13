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Жилье в Герцогстве Лауэнбург, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Escheburg, Германия
Квартира 3 спальни
Escheburg, Германия
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный к…
$598,384
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Параметры недвижимости в Герцогстве Лауэнбург, Германия

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