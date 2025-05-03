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Жильё в Heidenheim an der Brenz, Германия

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Heidenheim an der Brenz, Германия
Дуплекс 4 комнаты
Heidenheim an der Brenz, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
*** Экскурсии проводятся только по воскресеньям *** Двухквартирный дом был построен из пр…
Цена по запросу
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