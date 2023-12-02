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Коммерческая недвижимость в Хафельланд, Германия

1 объект найдено
Готовый бизнес в Фалькензе, Германия
Готовый бизнес
Фалькензе, Германия
Площадь 2 122 м²
Количество этажей 3
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
€2,05 млн
в месяц
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
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