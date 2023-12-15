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Жильё в Хафельланд, Германия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Бризеланг, Германия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бризеланг, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Недвижимость находится в тихом месте в окружении природы, недалеко от Берлина (ок. 15 км). Ж…
€1,50 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Хафельланд, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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