  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Gorlitz
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Gorlitz, Германия

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 200 м² в Ниски, Германия
Коммерческое помещение 3 200 м²
Ниски, Германия
Площадь 3 200 м²
- Прости. Без посредников - Коммерческая недвижимость на границе 59-900 (Згорцелец/Гёрлиц)- …
$908,958
Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония) в BoxbergOL Hamor, Германия
Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония)
BoxbergOL Hamor, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
🔹 Утверждённый объект ухода с 56 единицами – 51 одноместный апартамент, 5 двухместных апарта…
Цена по запросу
Отель 34 м² в Uhyst Spree Delni Wujezd, Германия
Отель 34 м²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Германия
Площадь 34 м²
Апартаменты в пятиэтажной замковой резиденции в посёлке Уист (в часе езды от Дрездена). Рези…
$199,035
