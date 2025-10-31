Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гинсхайм-Густавсбург
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Гинсхайм-Густавсбург, Германия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 632 м² в Gustavsburg, Германия
Коммерческое помещение 1 632 м²
Gustavsburg, Германия
Площадь 1 632 м²
Количество этажей 1
$2,32 млн
