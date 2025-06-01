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Магазины в Filderstadt, Германия

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2 объекта найдено
Магазин 1 100 м² в Sielmingen, Германия
Магазин 1 100 м²
Sielmingen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
$4,53 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Магазин 1 100 м² в Sielmingen, Германия
Магазин 1 100 м²
Sielmingen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
$4,79 млн
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