Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Фалькензе
  4. Жилая

Жилье в Фалькензе, Германия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в 6, Германия
UP UP
Дом 6 комнат
6, Германия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
В доме 7 комнат, включая 5 спален и 2 ванные комнаты. Подогрев пола обеспечивает уютную атмо…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти