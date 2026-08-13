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Квартиры в Denzlingen, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Denzlingen, Германия
Квартира 3 спальни
Denzlingen, Германия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…
$462,441
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