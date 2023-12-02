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Коммерческая недвижимость в Даме-Шпревальд, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Шёнефельд, Германия
Коммерческая
Шёнефельд, Германия
Площадь 8 202 м²
Доход с аренды в год: 915 481 €Доход в месяц: 76 290 €Земельный участок: 15771 кв. мГод пост…
€17,09 млн
в месяц
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