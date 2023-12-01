Luetzen, Германия

от €8,00 млн

115–145 м² 2

Сдача в: 2025

Инвестиционная недвижимость в Германии - 20 таунхаусов "Modern Living" двухквартирный дом с 115 m ² жилой площадью Двухэтажный двухквартирный дом с 115m ² жилой площадью не является подвальным и построен в прочной конструкции с неразвитой двускатной крышей. Это дом эффективности KfW 55. Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением / кладовой под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. До чердака можно добраться по лестнице с вставкой пола для целей пересмотра. Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это фиксированная фиксированная ставка, включая имущество и готовое к переезду, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д. Опционально можно приобрести PV-систему с памятью. (Внешние системы не являются частью). "Modern Family" двухквартирный дом со 145 m ² жилой площадью Трехэтажный двухквартирный дом с ок. 145 m ² жилой площадью не является подвальным и построен в прочной конструкции со встроенной студией крыши (примерно 28 m ² жилой площади). Это дом эффективности KfW 55. Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом с душем, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. Массивная лестница ведёт в студию с расширенной крышей (примерно 28 m ² жилой площади). Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это пакет фиксированной цены, готовый к переходу, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д. Опционально можно приобрести PV-систему с памятью. (Внешние системы не являются ее частью) Это необязательные визуализации. Они могут меняться в зависимости от местных условий и требований.