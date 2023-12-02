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Земельные участки в Бранденбург, Германия

1 объект найдено
Земельные участки в Вердер (Хафель), Германия
Земельные участки
Вердер (Хафель), Германия
Количество этажей 2
Строительный участок с существующим зданием (под снос или перепрофилирование). Здание пло…
€1,30 млн
в месяц
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