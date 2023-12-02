Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Бранденбург
  5. Шале

Шале в Бранденбург, Германия

Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале 10 спален в центре города, с садом, с отоплением в Потсдам, Германия
Шале 10 спален в центре города, с садом, с отоплением
Потсдам, Германия
Количество спален 10
Площадь 670 м²
Старинный особняк расположен в престижном районе Потсдама, неподалеку от всемирно известного…
€4,00 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бранденбург, Германия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти