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Отели в Borde, Германия

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2 объекта найдено
Отель 19 м² в Flechtingen, Германия
Отель 19 м²
Flechtingen, Германия
Площадь 19 м²
Квартиры в замке на воде, расположенном на климатическом курорте в коммуне Флехтинген, земля…
$131,422
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Отель 31 м² в Erxleben, Германия
Отель 31 м²
Erxleben, Германия
Площадь 31 м²
Апартаменты в замке в Бартенслебен, построен в середине 18 века в стиле барокко. Полностью о…
$240,318
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