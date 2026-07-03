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Жилье в Birkenfeld, Германия

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1 объект найдено
Дуплекс 8 комнат в Ellweiler, Германия
UP UP
Дуплекс 8 комнат
Ellweiler, Германия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Отдельно стоящий дом на две семьи с бассейном, сауной, летней кухней и мастерской — без коми…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Birkenfeld, Германия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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