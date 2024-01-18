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Пентхаусы в Бавария, Германия

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2 объекта найдено
Пентхаус в Мюнхен, Германия
Пентхаус
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
€3,50 млн
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Пентхаус в Мюнхен, Германия
Пентхаус
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Роскошный пентхаус над крышами Мюнхена Городская резиденция с повышенным комфортом прожив…
€4,87 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Бавария, Германия

недорогая
элитная
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