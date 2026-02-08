Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Баутцене, Германия

1 объект найдено
Коммерческое здание в пригороде Дрездена в NeukirchLausitz, Германия
Коммерческое здание в пригороде Дрездена
NeukirchLausitz, Германия
Площадь 5 000 м²
Продается коммерческое здание, расположенное в самом центре коммуны Нойкирх (Верхняя Лужица)…
$1,42 млн
ESTATE-SERVICE24
