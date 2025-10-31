Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Augsburg (district)
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Augsburg district, Германия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 7 640 м² в Augsburg district, Германия
Коммерческое помещение 7 640 м²
Augsburg district, Германия
Площадь 7 640 м²
Кинотеатр расположен непосредственно рядом с торговым центром Сity Gаlеriе, одним из крупней…
$20,87 млн
