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Жильё в Asbach, Германия

1 объект найдено
Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом в Бухгольц, Германия
Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Бухгольц, Германия
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…
€3,40 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Asbach, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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