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Коммерческая недвижимость в Зугдидском муниципалитете, Грузия

1 объект найдено
Коммерческое помещение на продажу в Зугдиди, Грузия
Коммерческое помещение на продажу
Зугдиди, Грузия
Площадь 59 м²
Продаётся нежилое помещение площадью 59 кв.м., подвал, в Зугдиди. Помещение можно использова…
$43,000
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