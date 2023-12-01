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Земельные участки в Зестафонский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Родинаули, Грузия
Земельные участки
Родинаули, Грузия
Площадь 175 000 м²
With exclusive rights !!! Available for sale !!! Agricultural l…
€366,917
в месяц
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