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Коммерческая недвижимость в Зестафонский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Коммерческая 4 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством в Родинаули, Грузия
Коммерческая 4 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Родинаули, Грузия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Available for sale !!! Operating dairy factory !!! Cheese produ…
€174,286
в месяц
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