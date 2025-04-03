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Жильё в Загэси, Грузия

1 объект найдено
Вилла 8 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Загэси, Грузия
Вилла 8 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Загэси, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
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$1,90 млн
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