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Земельные участки в Цхнети, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Цхнети, Грузия
Земельные участки
Цхнети, Грузия
Площадь 819 м²
819 кв.м. земля для продажи в Цкнети, на улице Гагра, несельскохозяйственная, с предположени…
€210,977
в месяц
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