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Дома в Цхнети, Грузия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с балконом, с видом на горы, с подвалом в Цхнети, Грузия
Дом 4 спальни с балконом, с видом на горы, с подвалом
Цхнети, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
2 -этажный 250 кв.м. новый частный дом на продажу в Цкнети, на улице Гришашвили, в белом кар…
€229,323
в месяц
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