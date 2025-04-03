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Виллы в Цаленджихский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Цаленджиха, Грузия
Вилла 5 комнат
Цаленджиха, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…
$446,175
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов