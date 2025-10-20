Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тианетский муниципалитет
  4. Жилая

Жилье в Тианетском муниципалитете, Грузия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в , Грузия
Дом 4 комнаты
, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 798 м²
Количество этажей 1
Mountain Retreat with almost 8,000 m² of Land – Near Tianeti (1h40 from Tbilisi) Price: $…
$199,000
Параметры недвижимости в Тианетском муниципалитете, Грузия

Недорогая
Элитная
