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Долгосрочная аренда вилл в Телавском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Кисисхеви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Кисисхеви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду премиальная двухэтажная вилла для тех, кто ценит уединение, высокий стиль и…
$3,500
в месяц
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