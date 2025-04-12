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Жильё в Телавском муниципалитете, Грузия

2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Кисисхеви, Грузия
Вилла 4 комнаты
Кисисхеви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в…
$385,000
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Таунхаус 5 комнат в Кисисхеви, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Кисисхеви, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные …
$265,000
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