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Земельные участки в Сигнахский муниципалитет, Грузия

2 объекта найдено
Участок земли в Квемо-Бодбе, Грузия
Участок земли
Квемо-Бодбе, Грузия
Продается сельскохозяйственная земля в деревне Бодбе Площадь: 63 га. Из них 30 — плодород…
Цена по запросу
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Участок земли в Бодбе, Грузия
Участок земли
Бодбе, Грузия
Площадь 4 827 000 м²
Продается большой участок в Нижнем Бодбе. 4827000 кв.м. Оборудование включено.
$4,07 млн
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