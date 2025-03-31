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Склады в Сигнахский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Tenant-Ready Grain Warehouse for Sale in Georgia в Сигнахи, Грузия
UP UP
Tenant-Ready Grain Warehouse for Sale in Georgia
Сигнахи, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 000 м²
Продается готовый к аренде (имеется арендатор) зерновой склад, расположенный в главном сельс…
$900,000
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