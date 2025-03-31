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Земельные участки в Сенакский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Участок земли в Сенаки, Грузия
Участок земли
Сенаки, Грузия
Площадь 9 043 м²
Продается участок сельскохозяйственной (пахотной) земли площадью 9043 кв.м., Сенаки, деревня…
$8,160
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