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Земельные участки в Самегрело и Верхняя Сванетия, Грузия

4 объекта найдено
Участок земли в Зугдиди, Грузия
Участок земли
Зугдиди, Грузия
Площадь 6 038 м²
Продаётся большой земельный участок НЕ сельскохозяйственного назначения ( коммерческого) в г…
$160,000
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Участок земли в Сенаки, Грузия
Участок земли
Сенаки, Грузия
Площадь 9 043 м²
Продается участок сельскохозяйственной (пахотной) земли площадью 9043 кв.м., Сенаки, деревня…
$8,160
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Участок земли в Анаклиа, Грузия
Участок земли
Анаклиа, Грузия
Площадь 11 025 м²
Продается ровный зелёный участок в 5 километрах от моря в живописном районе Черноморского по…
$176,400
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Участок земли в Лазика, Грузия
Участок земли
Лазика, Грузия
Продаётся большой, прямоугольный, ровный участок с зелеными насаждениями в 5 километрах от м…
$96,736
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