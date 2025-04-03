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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Чиатурский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Квартира в аренду в Ваке в Мгвимеви, Грузия
Квартира в аренду в Ваке
Мгвимеви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/10
00995557100075 в аренду шоссе Багеби Цкнети 45 студия 30 м² 1/10 этаж 450$  33208
$450
в месяц
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